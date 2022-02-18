Как пишет Politeka.net, предприниматель поделился в Инстаграм постом, посвященным своему любимому занятию – серфингу. Ранее Тарапата рассказывал, что полюбил этот вид досуга давно, однако у него долго не было возможности посвятить ему время. В начале этого года бизнесмен оторвался по полной на Шри-Ланке, где решил полноценно научиться кататься на доске.

В своем посте он рассказал, что на курорте занятия с местным коучем начинаются со стоимости в 8 долларов, а с продвинутым, на лайнапе обойдутся в 35 долларов. При этом за занятия с русскоговорящим тренером придется заплатить от 45 долларов.

«Есть нюанс. Хорошего местного нужно ещё поискать, И в поисках можно потерять время… Ещё: Надо быть морально готовым, что перед тем как стать на доску, придется сотни раз с неё упасть», - рассказал Тарапата.

Он добавил, что для то, чтобы уверенно стоять на доске, понадобится время.

«В целом, сёрфинг сочетает в себе силу и мощь стихии, красоту природы, опасность и адреналин, и невероятное чувство кайфа, когда ты буквально паришь. Для меня это одно из увлекательнейших занятий, которое только может быть!», - подытожил предприниматель.

Стоит отметить, что на «Холостячке» Тарапата был одним из фаворитов Огневич, но в финале певица выбрала Андрея Задворного. Впрочем, победитель шоу быстро бросил звезду, после чего она снова сблизилась с Тарапатой. При этом они оба утверждают, что сейчас их отношения ближе к дружеским.

Напомним, финалист "Холостячки" Тарапата дал понять, есть ли у него роман с Огневич.

Как сообщала Politeka, финалист "Холостячки" Тарапата раскрыл печальные подробности.

Также Politeka писала, что победитель "Холостячки", бросивший Огневич, рассказал, что сейчас происходит в его жизни.