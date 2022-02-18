Задворный опубликовал соответствующие кадры у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Так, бизнесмен находился на проезжей части, когда крупный самолет серого цвета уже садился, скрывшись за деревьями.
"Что вас больше триггерит? [в соцсетях встречается выражение triggered или «триггерит», что обычно означает "вызывает гнев"], - спросил у подписчиков победитель "Холостячки" и предложил варианты ответов, - НАТО - всякий самолет; Цены на бензин; Отсутствие листьев на деревьях; Что такое "триггерит"?"
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Отметим, на военном самолете в Киев 17 февраля прибыла с визитом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.
Судя по фото, которое опубликовала посол, британский министр прилетела в стоицу Украины на большом военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III. У Лиз Трасс были запланированы переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Добавим, Андрей Задворный расстался с героиней "Холостячка-2" певицей Златой Огневич после непродолжительного финала. После расставания он заявил, что в дальнейшем видит себя, скорее, с обычной девушкой, а не со знаменитостью.
Напомним, что победитель «Холостячки» Задворный раскрыл содержание сообщения от Зеленского: «Андрей, ты…»
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