Победитель второго сезона шоу «Холостячка» Андрей Задворный принял решение, которое в ближайшее время изменит его жизнь.

Об этом предприниматель рассказал в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

«Сегодня я принял для себя решение перейти на украинский. В целом, я свободно владею языком, что-то читал на украинском определенный период времени, у меня неплохой словарный запас, но я вырос в русскоязычной семье, живу в русскоязычном окружении», - написал Задворный.

Он признал, что для него этот переход будет непростым, однако подчеркнул, что твердо настроен его совершить.

Предприниматель решил делать этого в несколько этапов.

«1 Этап: в публичной плоскости я начинаю безотлагательно. 2 Этап: Дальше в быту, семье и с друзьями. 3 Этап: Полностью перейти в рабочем общении. 4 Этап: Самый сложный этап – это заменить российскую нецензурную брань на украинскую», - поделился Задворный.

Он попросил своих подписчиков поддержать его в этом начинании и быть терпеливыми.

Напомним, что Злата Огневич выбрала Задворного в финале «Холостячки», однако практически сразу после финала проекта бизнесмен признался, что не видит будущего у их отношений. Сейчас они не общаются.

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