Победитель шоу "Холостячка" Андрей Задворный поделился в сети кадрами, на которых показал себя в компании Алексея Тригубенко и загадочной красотки.

Как сообщает Politeka.net, победитель реалити-шоу "Холостячка" со Златой Огневич Андрей Задворный, который бросил возлюбленную спустя полтора месяца отношений, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз парень поделился кадрами с веселого мероприятия, на которых его можно увидеть в компании загадочной красотки и финалиста первого сезона "Холостяки" с Ксенией Мишиной Алексея Тригубенко.

Судя по кадрам, Андрей весело провел время в компании друзей, и призвал поклонников смотреть Fit Check Show Илоны Чернобай. Похоже, именно эта девушка с парнями на фото. К слову, о парнях – на снимках они в забавных объемных костюмах сумоистов.

"Все бегом смотреть Fit Check Show Илоны Чернобай! Было очень весело, каверзные вопросы, изматывающие управления для мозгов и мышц! А ещё поговорили откровенно о том, о чем ещё не говорили", - подписал снимки Задворный. А поклонники тут же принялись комментировать новые фотографии на странице Андрея.

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