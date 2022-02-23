Як пише Politeka.net, нещодавно Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) вразила шанувальників звісткою про свою вагітність. Як з'ясувалося, артистка і її чоловік Олександр Корсун чекають появи на світ свого первістка.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Maruv поділилася уривком своєї нової пісні, в якій розповіла про цей незвичайний досвід.
Співачка в кумедній манері заспівала про токсикоз, капризи і мінливості настрою вагітних. Трек отримав назву Big Mama Boss.
На кадрах Maruv мило кривляється на камеру в толстовці. Варто відзначити, що у вільному вбранні її кругленький животик не видно.
"Пісня для всіх беременяшек скоро на всіх цифрових майданчиках світу", - підписала кадри співачка.
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Її шанувальники не змогли пройти повз.
"Шикарний трек!", "Вагітна жінка унікальна! Тільки в ній може битися два серця пісня клас про нелегкі дні і станах", "під таку пісню потрібно такий же кліп", "така мила без макіяжу", "це можна слухати вічно", "Ахах, це зачот!!! В голові вже другий день засіла тепер це гімн всіх вагітних!",- пишуть люди.
Нагадаємо, MARUV обтягнула вагітний животик латексом, кадри.
Як повідомляла Politeka, вагітна MARUV втиснулася в червоний латекс з вирізами.
Також Politeka писала, що вагітна Maruv зіткнулася з несподіваною проблемою.