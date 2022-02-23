Как пишет Politeka.net, Анна Корсун - популярная украинская певица, выступающая на под сценическим именем MARUV. Артистка несколько лет назад выиграла Национальный отбор на "Евровидение", но в итоге не стала представительницей Украины. Сейчас певица активно продолжает заниматься карьерой и снимается в разных телепроектах. А недавно стало известно, что артистка находится на втором триместре беременности. Звезда уже сообщила, что ближайшие концерты она не будет отменять, а только чуть изменит программу. А на новых сторис в Инстаграм MARUV показала, какой эффектный образ примерила.

на фото Анна позировала в латексном костюме с несколькими вырезами, стоя перед зеркалом. Звезда сделала селфи, впечатляя эффектностью образа.

"На пошитый костюм и спереди беременности как и не бывало, да? Только сбоку можем спалиться", - сказала Корсун.

Напомним, беременная Maruv призналась, на каком она месяце и почему не отменяет концерты

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