Как передает Politeka.net, MARUV (Анна Корсун) является популярной украинской артисткой, которая получила известность благодаря своему участию в Нацотборе на "Евровидение". Недавно певица объявила о том, что беременна.
Так, на этот раз беременная MARUV опубликовала новые Сториз. На кадрах певица рассказала, что столкнулась с неожиданной проблемой. Она показала себя перед зеркалом в белой легкой ночнушке и указала время, в какое проснулась.
"Good Morning! Да у меня именно морнинг! Я проспала весь день. Вот что теперь делать? И как потом опять спать ночью?", — задалась вопросом Maruv.
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Также, певица попросила больше ей не давать картошки из известного фастфуда.
"Не продавайте мне больше картошку! Никогда! Я сейчас сижу и умираю. Думаю, зачем я это сделала, зачем я жрала эту картошку несчастную. Это капец, не жрите ночью картошку", — пожаловалась певица.
Напомним, что недавно артистка показала в сети, как выглядит отец её будущего ребенка.
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