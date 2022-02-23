Популярная певица Maruv поделилась отрывком забавной песни, в которой продемонстрировала все «прелести» беременности.

Как пишет Politeka.net, недавно Анна Корсун (настоящее имя певицы) поразила поклонников известием о своей беременности. Как выяснилось, артистка и ее муж Александр Корсун ждут появления на свет своего первенца.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Maruv поделилась отрывком своей новой песни, в которой рассказала об этом необычном опыте.

Певица в забавной манере спела о токсикозе, капризах и переменчивости настроения беременных. Трек получил название Big Mama Boss.

На кадрах Maruv мило кривляется на камеру в толстовке. Стоит отметить, что в свободном наряде ее округлившийся животик не видно.

«Песня для всех беременяшек скоро на всех цифровых площадках мира», - подписала кадры певица.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Шикарный трэк!», «Беременная женщина уникальна! Только в ней может биться два сердца песня класс о нелегких днях и состояниях», «Под такую песню нужно такой же клип», «Такая милая без макияжа», «Это можно слушать вечно», «Ахах, это зачееет!!! В голове уже второй день засела теперь это гимн всех беременных!», - пишут люди.

Напомним, MARUV обтянула беременный животик латексом, кадры.

Как сообщала Politeka, беременная MARUV втиснулась в красный латекс с вырезами.

Также Politeka писала, что беременная Maruv столкнулась с неожиданной проблемой.