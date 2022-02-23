Как пишет Politeka.net, недавно Анна Корсун (настоящее имя певицы) поразила поклонников известием о своей беременности. Как выяснилось, артистка и ее муж Александр Корсун ждут появления на свет своего первенца.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Maruv поделилась отрывком своей новой песни, в которой рассказала об этом необычном опыте.
Певица в забавной манере спела о токсикозе, капризах и переменчивости настроения беременных. Трек получил название Big Mama Boss.
На кадрах Maruv мило кривляется на камеру в толстовке. Стоит отметить, что в свободном наряде ее округлившийся животик не видно.
«Песня для всех беременяшек скоро на всех цифровых площадках мира», - подписала кадры певица.
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Ее поклонники не смогли пройти мимо.
«Шикарный трэк!», «Беременная женщина уникальна! Только в ней может биться два сердца песня класс о нелегких днях и состояниях», «Под такую песню нужно такой же клип», «Такая милая без макияжа», «Это можно слушать вечно», «Ахах, это зачееет!!! В голове уже второй день засела теперь это гимн всех беременных!», - пишут люди.
Напомним, MARUV обтянула беременный животик латексом, кадры.
Как сообщала Politeka, беременная MARUV втиснулась в красный латекс с вырезами.
Также Politeka писала, что беременная Maruv столкнулась с неожиданной проблемой.