Как пишет Politeka.net, MARUV - популярная украинская певица, настоящее имя которой Анна Корсун. Звезда победила на Нацотборе на "Евровидение" несколько лет назад, а также участвовала в шоу "Маскарад". А недавно звезда сообщила, что находится на втором триместре беременности. На новых кадрах в Инстаграм артистка показала свою фигуру, надев латексный костюм.
На кадрах звезда позировала перед зеркалом, показывая животик.
"Вот такие новости", - написала Анна под кадрами.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Здоровья маме и малышу", "Самые шикарные человеческие новости", "Новости должны быть только такими", "Интересно, я одна переживаю, как Анечка будет выступать?", "Как к лицу беременность !! Вы такая счастливая ! Поздравляю", "Мальчик у вас будет", "Великолепная".
Напомним, беременная Maruv призналась, на каком она месяце и почему не отменяет концерты
Также Politeka сообщала, что беременная Maruv раскрыла, когда рожать и показала отца будущего ребенка
А еще Politeka писала, что MARUV в латексе впервые показала беременный животик, фанаты не верят глазам