Певица Анна Корсун (MARUV), которая находится на втором триместре беременности, показала свою фигуру в латексном мини.

Как пишет Politeka.net, MARUV - популярная украинская певица, настоящее имя которой Анна Корсун. Звезда победила на Нацотборе на "Евровидение" несколько лет назад, а также участвовала в шоу "Маскарад". А недавно звезда сообщила, что находится на втором триместре беременности. На новых кадрах в Инстаграм артистка показала свою фигуру, надев латексный костюм.

На кадрах звезда позировала перед зеркалом, показывая животик.

"Вот такие новости", - написала Анна под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Здоровья маме и малышу", "Самые шикарные человеческие новости", "Новости должны быть только такими", "Интересно, я одна переживаю, как Анечка будет выступать?", "Как к лицу беременность !! Вы такая счастливая ! Поздравляю", "Мальчик у вас будет", "Великолепная".

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