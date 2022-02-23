Зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов розповів про те, як "постраждав" на зйомках через свою колегу яну Глущенко.

Як пише Politeka.net, гуморист і актор поділився кумедною розповіддю на сайті "Дизель шоу".

Крутоголов і Глущенко разом знімаються в серіалі "Вижити за всяку ціну", де вони грають закохану пару. У 4-му сезоні серіалу його творці вирішили показати, як парочка намагається урізноманітнити своє життя і порадувати один одного приємними подарунками.

При цьому Крутоголов поскаржився, що в одній зі сцен такий подарунок виявився надто вже некомфортним.

"Вона мені зробить подарунок - шолом, який буде мені не за розміром. Цілу серію ми намагаємося його зняти, а закінчилося це хрускотом шиї", - розповів актор.

Втім, він тут же додав, що пожартував. Крутоголов підкреслив, що на зйомках серіалу жоден актор не постраждав.

Також Крутоголов розповів про сцену, що запам'яталася йому. Для неї акторові довелося приміряти обмундирування спецназівця, вибити двері і закинути в приміщення димову гранату.

"Все було так кльово. Це самий запам'ятовується момент", - зазначив Крутоголов.

Він пояснив, що в цій сцені вони знімали фантазії його героя.

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