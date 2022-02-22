Актер юмористической программы "Дизель шоу" поделился интересным снимком на своей странице в соцсети.

Как сообщает Politeka.net, известный юморист из "Дизель шоу" и звезда и режиссер комедийных телесериалов Евгений Гашенко похвастался интересным образом на своей странице в Інстаграм.

Евгений Гашенко позировал в вышиванке и с длинными накладными усами, которые впрочем, выглядели довольно натурально.

Артист "Дизель шоу" призвал украинцев в нынешней непростой ситуации стараться сохранять спокойствие и здравый ум.

«Дизель шоу» в полной готовности перед предстоящим концертом! Настроение боевое! Будем снимать стресс у людей юмором! В это неспокойное время, главное всем постараться успокоиться и с холодной головой оценить ситуацию. Тогда сразу станет понятно, что делать дальше», - написал артист.

Похоже, образ Евгения Гашенко понравился пользователям Сети.

«Классный казак», «Вот это казак», «Настоящий казак», «Сразу вспоминается номер про Тараса Бульбу», - пишут в комментариях.

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