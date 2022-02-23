Как пишет Politeka.net, юморист и актер поделился забавным рассказом на сайте «Дизель шоу».
Крутоголов и Глущенко вместе снимаются в сериале «Выжить любой ценой», где они играют влюбленную пару. В 4-м сезоне сериала его создатели решили показать, как парочка старается разнообразить свою жизнь и порадовать друг друга приятными подарками.
При этом Крутоголов пожаловался, что в одной из сцен такой подарок оказался слишком уж некомфортным.
«Она мне сделает подарок — шлем, который будет мне не по размеру. Целую серию мы пытаемся его снять, а закончилось это хрустом шеи», - рассказал актер.
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Впрочем, он тут же добавил, что пошутил. Крутоголов подчеркнул, что на съемках сериала ни один актер не пострадал.
Также Крутоголов рассказал о запомнившейся ему сцене. Для нее актеру довелось примерить обмундирование спецназовца, выбить дверь и забросить в помещение дымовую гранату.
«Всё было так клёво. Это самый запоминающийся момент», - отметил Крутоголов.
Он пояснил, что в этой сцене они снимали фантазии его героя.
Напомним, Булитко, Крутоголов и другие звезды "Дизель шоу" в вышиванках растрогали украинцев до слез.
Как сообщала Politeka, звезда «Дизель шоу» вызвал ажиотаж новым образом.
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