Как сообщает Politeka.net, на официальной странице "Дизель Студио" в Instagram опубликовали трогательное видео с актерами "Дизель шоу" Викторией Булитко, Егором Крутоголовым, Яной Глущенко, Евгением Гашенко, Евгением Сморигиным и Александром Бережком.

Звезды шоу одели вышиванки и спели свой текст известной песни ныне покойного Кузьмы Скрябина "Мам".

"Дизели" в очередной раз доказали, что могут быть не только смешными, но и невероятно трогательными! Авторы проекта написали новый текст на любимый народный хит Кузьмы Скрябина "Мам!",- написали на странице.

Номер дополнила песочная анимация. Картинки, которые транслировали текст песни, создала художница Вероника Сыроваткина.

Поклонников очень тронул текст песни и выступление актеров "Дизель шоу": "Доказываете!!! Делаете много интересного 👏👏👏❤️ ", "Душевно, искренне 🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛", "Дизель шоу вы лучшие в мире 😊", "😢❤️🔥", "🔥🔥🔥лучшие", " спасибо!!!👏🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

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