Солістка групи Go_A, яка представила Україну на Євробаченні-2021, потужно висловилася про ситуацію в Україні та стосунки з людьми.

Як пише Politeka.net, Катерина Павленко поділилася в Instagram емоційним постом на тему напружено обстановки в Україні.

"Спостерігаю, як змінюється настрій публікацій в соцмережах і як люди публічно повідомляють, що тепер переходять на українську мову. Виявляється, для того щоб почати усвідомлювати проблему, потрібна була війна, яку вони ігнорували 8 років, але зараз чомусь помітили", - написала виконавиця.

Вона розповіла, що сама намагається спілкуватися з різними людьми, з багатьма з яких у неї немає нічого спільного. Павленко підкреслила, що досвід та історії інших людей дозволяють їй виходити за межі інформаційного міхура, сформованого близькими за поглядами людьми.

Павленко нагадала людям про те, що кожен з нас впливає на життя один одного. І навіть якщо людина оточує себе тільки людьми з «ідеальною репутацією», він не може бути застрахований від того, що в його будинок раптово потрапить снаряд.

Вона пояснила це тим, що в світі є люди з іншими поглядами, для яких інші – просто статистика. Павленко підкреслила, що саме тому важливо слухати історії інших людей, щоб не сприймати їх як просто статистику.

За словами виконавиці, такий підхід до життя допомагає їй розуміти самих різних людей.

"Ми можемо продовжувати сваритися між собою, ненавидіти один одного і звинувачувати у всіх бідах, але чи має це зараз сенс?", - поцікавитися Павленко.

Вона нагадала українцям про те, що сьогоднішню ситуацію людям доведеться «розгрібати» всім разом, без оглядки на різні погляди.

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