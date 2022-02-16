Как сообщает Politeka.net, ведущая "Світського життя" Катя Осадчая и солистка популярной группы "Gо_A", которая на песенном конкурсе "Евровидение-2021" с песней "Шум" заняли пятое место, Катя Павленко обсудили скандал вокруг Национального отбора на Евровидение-2022, который открывала певица.

Для события Катя Павленко выбрала серебряно-зеленое платье с корсетом и блестками. Образ певица дополнила декоративными черными птицами, которые возвышались над ней.

Поклонники прокомментировали интервью "Gо_A", отметив ее изменения: "Какая приятная и милая девушка Катя Павленко! Люблю ее 💛 лучшая 💛 ", "Екатерина Павленко богиня 🦋 ", "Как Екатерина Павленко похорошела:))) и ее приятно слушать. Респект", "Такая классная 😍 и умная 🥰 ", "Катя шикарная 😍 ", "Лучшая ❤️ ", " Катя гораздо приятнее, проще, и круче, чем Паш. 💥💥💣💣❤️❤️❤️".

Ранее Politeka сообщала, что звезда "Евровидения" и солистка Go_A Павленко удивила переменами во внешности: "Влюблена".

Напомним, что украинцы дождались признания Европы после поражения на Евровидении: "Подтверждает тот факт, что вас осудили".

Также Politeka писала, что Горбунов на зимней прогулке показал, как выглядит Осадчая без макияжа: честное фото.