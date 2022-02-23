Как пишет Politeka.net, Екатерина Павленко поделилась в Инстаграм эмоциональным постом на тему напряженно обстановки в Украине.
«Наблюдаю, как меняется настроение публикаций в соцсетях и как люди публично сообщают, что теперь переходят на украинский язык. Оказывается, для того чтобы начать осознавать проблему, нужна была война, которую они игнорировали 8 лет, но сейчас почему-то заметили», - написала исполнительница.
Она рассказала, что сама старается общаться с самыми разными людьми, со многими из которых у нее нет ничего общего. Павленко подчеркнула, что опыт и истории других людей позволяют ей выходить за пределы информационного пузыря, сформированного близкими по взглядам людьми.
Павленко напомнила людям о том, что каждый из нас влияет на жизнь друг друга. И даже если человек окружает себя только людьми с «идеальной репутацией», он не может быть застрахован от того, что в его дом внезапно попадет снаряд.
Она объяснила это тем, что в мире есть люди с другими взглядами, для которых остальные – просто статистика. Павленко подчеркнула, что именно поэтому важно слушать истории других людей, чтобы не воспринимать их как просто статистику.
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По словам исполнительницы, такой подход к жизни помогает ей понимать самых разных людей.
«Мы можем продолжать ссориться между собой, ненавидеть друг друга и винить во всех бедах, но имеет ли это сейчас смысл?», - поинтересовалась Павленко.
Она напомнила украинцам о том, что сегодняшнюю ситуацию людям придется «разгребать» всем вместе, без оглядки на разные взгляды.
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