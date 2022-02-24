Як пише Politeka.net, Соловій полюбилася багатьом українцям завдяки участі в шоу»Голос країни". Її тренером був Святослав Вакарчук, який після проекту став продюсувати молоду виконавицю. Зараз Соловій вже зарекомендувала себе як талановиту самостійну артистку.
У новому пості співачка вирішила доступним їй способам підтримати українських воїнів у цей непростий для країни час.
"Я несу мир. Мир можливий тільки після перемоги. Ця пісня для всіх, хто бере в руки зброю, щоб відстояти Україну і наше право на існування. Ви несете мир. Спасибі Андрію Балану, моєму другові по духу за поштовх, віру і пекучі рядки, що лягли в цю пісню", написала співачка.
Вона поділилася відео, на якому виконує емоційну композицію.
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Шанувальники співачки тут же відреагували.
"Чудово", "такі пісні зараз дуже потрібні", "До мурашок, Христина", "як завжди неперевершені, чуттєві і правдиві слова", "давайте поширювати цю пісню і підтримувати армію", - пишуть люди.
Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Соловій зачепила українців заявою про мову.
Як повідомляла Politeka, улюблениця Вакарчука Соловій запалила на концерті в надто короткій сукні.
Також Politeka писала, що улюблениця Вакарчука Соловій запалила на концерті в надто короткій сукні.