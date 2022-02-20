Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная певица из Украины. Артистка была некоторое время подопечной Святослава Вакарчука, который продюсировал молодое дарование. Звезда активно занимается творчеством, постоянно радуя фанатов новым контентом. А на новых сторис артистка показала, какие угрозы поступили в ее адрес из-за российского артиста.

"Угрозы, к которым мы привыкли", - подписала скрин с перепиской Кристина.

"Добрый вечер или ночи, Христина или Кристина. Я автор канала на Ютубе, где был опубликован 7 лет назад клип Паши Изотова - Нежно. Никто никогда не пытался у вас украсть права на песню. Зато вы, воспользовавшись ситуацией, лихо перевернули все с ног на голову. А что же вы 7 лет назад то не подавали жалобу. Что же только сейчас, когда песня Паши стала популярной, решили кинуть страйк на канал и выставить это все на всеобщее обозрение, будто бы ваши права на песню хотят забрать. Вы в своем уме? Вроде вам 29 лет как и мне. Зачем вы терроризируете на этой теме? Благодаря этому трэку, о вашей песне снова стали вспоминать. Может все ремиксы тоже запретить? Вы очень гадко поступили к людям, которые вам никогда не желали зла. Если вам нужна война, вы ее получите. Еще пожалеете о том, что сказали и написали. Удачи вам, она вам понадобится", - написал человек под именем Влад.

Кристина решила ответить на эти угрозы.

"Влад, я обнародовала информацию, когда уважаемый пан-рэпер не понял простого "нет" и начал терроризировать лейблы, менеджмент и других артистов. Если приватное "нет" не было услышано, я обнародовала публичное нет. Отстаньте от меня, от нас, от Украины и украинской музыки...", - написала Кристина.

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