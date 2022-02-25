Як повідомляє Politeka.net, зараз багато артистів з різних країн і куточків світу починають масово висловлюватися на адресу агресії Росії в бік України. Не змогла пройти повз і голлівудська актриса і посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі.

Джолі вже 19 років є послом доброї волі ООН у справах біженців, вона не стала мовчати і написала звернення в Instagram.

За словами зірки, вона, як і багато хто з людей зараз, молиться за людей нашої країни і стурбована жахливими подіями:

«Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я і мої колеги з Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту і основних прав людини переміщених осіб і біженців в регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертви і людей, які почали залишати свої будинки в пошуках безпечних місць», - пише Джолі.

У мережі активно підтримують позицію актриси:

"🙌 Спасибі, королева Енджі. 🙌 ; свобода для України; Мир, нам потрібна ваша підтримка! Дякуємо, що поділилися цією інформацією ❤ ️ ❤ ️ слава Україні!; дякую🇺 🇦❤️; дякую, що розповіли про це🙏 🏼; дякую! Ми хочемо миру! 🙏 🏻 ❤ ️ 🇺 🇦 ; дякую за ваші слова❤️; 🇺 🇦 ❤ молюся за всіх цих невинних людей!!!; Я з України, тут дуже страшно (; я молюся за свою сім'ю. Я молюся за свою країну🇺 🇦 💔».

Також деякі зірки шоу-бізнесу зробили пости на підтримку України і записали відеозвернення. Зокрема, співак Іван Дорн заявив, що Росія оголосила повномасштабну війну, і звернувся до громадян РФ із закликом зупинити катастрофу.

Артист Валерій Меладзе також виступив зі зверненням. Висловився про втручання РФ в Україну і Макс Барських. Співачка Віра Брежнєва в сторіс Instagram підкреслила, що Україна - мирна країна і не хоче війни. Шоумен Максим Галкін повідомив, що на зв'язку з Україною з раннього ранку, і не може повірити, що таке можливо.

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