Телеведучий у листуванні зазначив, що українська армія переможе, а позицію співака ніхто ніколи не пробачить.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який ще недавно дружив з Філіпом Кіркором, не зміг проігнорувати ситуацію. Через вторгнення РФ в Україну артист вирішив висловитися, але в ході бесіди відбулися непорозуміння і конфлікт.

У Stories телеведучий показав листування з Кіркоровим. Як зазначив Володимир, співак міг допомогти, висловивши свою позицію, але Філіп вирішив мовчати, щоб не засмучувати свого президента.

Телеведучий у листуванні зазначив, що українська армія переможе, а позицію співака ніхто ніколи не пробачить.

Кіркоров вирішив не розвивати цю тему, а зазначив, що Остапчук показав своє обличчя і вирішив українського телеведучого додати в бан.

"П*дар. Мені соромно, що ми були знайомі» - підкреслив Остапчук.

Раніше співачка Тіна Кароль не змогла стримати сліз і висловилася з приводу того, що відбувається в Україні.

"Будь ласка, всі, хто дивиться мене-поширіть інформацію! Я хочу закликати всіх вас! Будь ласка, бережіть себе в ці два дні, я пишаюся нашими чоловіками. Дівчата, жінки, не виходьте нікуди.

Зрозумійте, ви не заслужили бути в такому ізольованому світі! Ми вистоїмо, ми сміливі, але ми будемо відкриті! Я хочу звернутися до всіх, що чує. Росіяни, такого не повинно бути!» - у сльозах записала відеозвернення Кароль.

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