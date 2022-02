Як повідомляє Politeka.net, популярний український співак Макс Барських, який раніше часто виступав у Росії, чесно розповів про те, що відбувається в країні після агресії з боку РФ в Україні. За словами співака, він сам зараз знаходиться в країні, недалеко від столиці.

Панський розповів, що повністю на боці рідної країни, не розуміє, як дезінформують росіян і закликав їх вимкнути ТБ, включити логіку і подумати. Співак також підкреслив, що стріляють по мирних громадян і сам він насилу вірить в те, що відбувається:

"Росія, очнись! Russia destroys Ukrainian cities, kills people, blows up hospitals and schools! World, we must stop the new Hitler before he starts World War 3!!"- пише Барських.

У мережі підтримують артиста і позицію:

«Адекватна частина російських громадян не хочуть війни! Ми також переживаємо за Україну і не можемо знайти собі місця!; Литва з Вами.. сил вам всім!!!!; Красунчик, молодець за такі слова🔥; тримаємося;!!!Золоті слова ❤️; Макс❤ Умные розумні люди все розуміють. Але опиняються в автозаках. Мені подвійно боляче від безсилля; Макс ти молодець!!! Соромно за деяких "артистів"; Свободу Україні 🔥Господи допоможи 🙏; Браво Макс, за правду 👏».

Раніше український телеведучий Володимир Остапчук, який ще недавно дружив з Філіпом Кіркором, не зміг проігнорувати ситуацію. Телеведучий у листуванні зазначив, що українська армія переможе, а позицію співака ніхто ніколи не пробачить.

Кіркоров вирішив не розвивати цю тему, а зазначив, що Остапчук показав своє обличчя і вирішив українського телеведучого додати в бан.

"П * дар. Мені соромно, що ми були знайомі» - підкреслив Остапчук.

