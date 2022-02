Как сообщает Politeka.net, популярный украинский певец Макс Барских, который ранее часто выступал в России, честно рассказал о том, что происходит в стране после агрессии со стороны РФ в сторонц Украины. По словам певца, он сам сейчас находится в стране, недалеко от столицы.

Барских рассказал, что полностью на стороне родной страны, не понимает, как дезинформируют россиян и призвал их выключить тв, включить логику и подумать. Певец также подчеркнул, что стреляют по мирным гражданам и сам он с трудом верит в происходящее:

«Россия, очнись! Russia destroys Ukrainian cities, kills people, blows up hospitals and schools! World, we must stop the new Hitler before he starts World War 3!!» - пишет Барских.

В сети поддерживают артиста и позицию:

«Адекватная часть российских граждан не хотят войны! Мы также переживаем за Украину и не можем найти себе места!; Литва с Вами.. сил Вам всем!!!!; Красавчик , молодец за такие слова🔥; держимся; !!!Золотые слова ❤️; Макс❤👏 Умные люди всё понимают. Но оказываются в автозаках. Мне вдвойне больно от бессилия; Макс ты молодец!!! Стыдно за некоторых «артистов»; Свободу Украине 🔥Господи помоги 🙏; Браво Макс, за правду 👏».

Ранее украинский телеведущий Владимир Остапчук, который еще недавно дружил с Филиппом Киркором, не смог проигнорировать ситуацию. Телеведущий в переписке отметил, что украинская армия победит, а позицию певца никто никогда не простит.

Киркоров решил не развивать эту тему, а отметил, что Остапчук показал свое лицо и решил украинского телеведущего добавить в бан.

«П*дар. Мне стыдно, что мы были знакомы» - подчеркнул Остапчук.

