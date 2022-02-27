Співачка звернулася до тих, хто читає російські новини, в яких кажуть, що українська армія сама бомбить українські міста.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка кримськотатарського походження Джамала у своєму Instagram розповіла, що змушена з дітьми виїхати з Києва через бомбардування міста російськими військами. Вона також звернулася до користувачів мережі і закликала не поширювати неправдиву інформацію в мережі.

Співачка звернулася до тих, хто читає російські новини, в яких кажуть, що українська армія сама бомбить українські міста, заперечуючи при цьому провину армії Росії:

"Я хочу щоб ви знали, що відбувається війна. Щоб ви не поширювали невірну інформацію, яку, на жаль, показують в Росії. Я хочу, щоб ви знали, що нас дійсно обстрілюють, бомблять в різних куточках України. Висаджуються десантники".

Джамала також висловила своє обурення і зазначила, що не розуміє логіки російських ЗМІ: "Навіщо нам бомбити себе?".

"Навіщо нам бомбити себе? Навіщо? Я не розумію вашої логіки, що ми це придумали і самі себе стріляємо. У мене не вкладається це в голові. Навіщо ми себе бомбимо? Що за цирк? Ще раз: Будьте розсудливі", - додала вона.

Нагадаємо, Джамала зворушила кадрами у вишиванці та кримськотатарському костюмі.

Як повідомляла Politeka, Джамала поділилася життєвими рецептами, які допомагають їй у проблемні моменти.

Також Politeka писала, Джамала пояснила, чому Україні треба їхати на "Євробачення", незважаючи на скандали.