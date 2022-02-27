Как сообщает Politeka.net, украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала в своем Инстаграме рассказала, что вынуждена с детьми выехать из Киева из-за бомбардировки города российскими войсками. Она также обратилась к пользователям сети и призвала не распространять неправдивую информацию в сети.
Певица обратилась к тем, кто читает российские новости, в которых говорят, что украинская армия сама бомбит украинские города, отрицая при этом вину армии России:
"Я хочу чтобы вы знали, что происходит война. Чтобы вы не распространяли неверную информацию, которую, к сожалению, показывают в России. Я хочу, чтобы вы знали, что нас действительно обстреливают, бомбят в разных уголках Украины. Высаживаются десантники".
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Джамала также выразила свое негодование и отметила, что не понимает логики российских СМИ: "Зачем нам бомбить себя?".
"Зачем нам бомбить себя? Зачем? Я не понимаю вашей логики, что мы это придумали и сами себя стреляем. У меня не укладывается это в голове. Зачем мы себя бомбим? Что за цирк? Еще раз: Будьте благоразумны", – добавила она.
Напомним, Джамала растрогала кадрами в вышиванке и крымскотатарском костюме.
Как сообщала Politeka, Джамала поделилась жизненными рецептами, которые помогают ей в проблемные моменты.
Также Politeka писала, Джамала объяснила, почему Украине надо ехать на "Евровидение", несмотря на скандалы.