Певица обратилась к тем, кто читает российские новости, в которых говорят, что украинская армия сама бомбит украинские города.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала в своем Инстаграме рассказала, что вынуждена с детьми выехать из Киева из-за бомбардировки города российскими войсками. Она также обратилась к пользователям сети и призвала не распространять неправдивую информацию в сети.

Певица обратилась к тем, кто читает российские новости, в которых говорят, что украинская армия сама бомбит украинские города, отрицая при этом вину армии России:

"Я хочу чтобы вы знали, что происходит война. Чтобы вы не распространяли неверную информацию, которую, к сожалению, показывают в России. Я хочу, чтобы вы знали, что нас действительно обстреливают, бомбят в разных уголках Украины. Высаживаются десантники".

Джамала также выразила свое негодование и отметила, что не понимает логики российских СМИ: "Зачем нам бомбить себя?".

"Зачем нам бомбить себя? Зачем? Я не понимаю вашей логики, что мы это придумали и сами себя стреляем. У меня не укладывается это в голове. Зачем мы себя бомбим? Что за цирк? Еще раз: Будьте благоразумны", – добавила она.

Напомним, Джамала растрогала кадрами в вышиванке и крымскотатарском костюме.

Как сообщала Politeka, Джамала поделилась жизненными рецептами, которые помогают ей в проблемные моменты.

Также Politeka писала, Джамала объяснила, почему Украине надо ехать на "Евровидение", несмотря на скандалы.