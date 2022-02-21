Як пише Politeka.net, на честь Міжнародного дня рідної мови у себе в Instagram Джамала опублікувала фото в традиційному кримськотатарському вбранні, яке було зроблено під час її участі в «Танцях з зірками». Також вона поділилася відео, де виконує пісню рідною мовою. Як відомо, Джамала шанує і підтримує традиції свого народу.

"День рідної мови", - підписала фото Джамала.

У коментарях артистці залишили масу теплих слів.

"Яка ви красуня", "Обожнюю, коли ви співаєте кримськотатарською", "Джа! Люблю вашу творчість! Велике спасибі, що відвідали Львів!", "Спасибі за те, що ви є і співаєте українською», «обожнюю твої пісні», - пишуть користувачі Мережі.

У своєму пості співачка підкреслила, що вважає своєю рідною мовою не тільки кримськотатарську, але також українську. Вона поділилася фотографією у вишиванці і опублікувала відео, де виконує пісню українською мовою.

Нагадаємо, що Джамала в несподіваному образі з дредами зачарувала шанувальників: "10 днів до весни".

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