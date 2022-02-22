Джамала іноді підіймає в своєму Instagram соціальні теми, передає Politeka.net. Цього разу артистка торкнулася теми підтримки молоді у важкий час.
"Ми існуємо, Україна є! Існує життя і молодь, яка потребує нашої підтримки!", - написала Джамала.
За словами артистки, вчора вона спілкувалася з молоддю та розповіла їм, хто допомагає їй упоратися з проблемами – люди поруч.
"Вони вислухають, коли щось пішло не за планом, підтримають, привітають, обіймуть. Вони моя сила та натхнення, стіна та будинок. А ще – я трохи розповіла про візуалізацію, в яку я дуже вірю 😂", - написала артистка.
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Публікація зібрала за дві години понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Прекрасний захід 🙌", " дякуємо Вам за вашу підтримку і позицію! 😍 Ми були дуже щасливі послухати ваш досвід! 💛 💛 💛 💙 ", "Все вірно, дуже вдячна❤️", " які чудові слова😍"," Прекрасно виглядаєте 🔥", "дуже важливо дітям підтримувати хороші відносини з батьками", - написали користувачі Мережі.
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