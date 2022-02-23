Як передає Politeka.net, Джамала є переможницею на міжнародному вокальному конкурсі "Євробачення" у 2016-му році. На своїй сторінці в Instagram співачка вирішила пояснити українцям, чому цього року Україні обов'язково потрібно брати участь у Євробаченні (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Зі скандалом чи без (бажано без), але ми маємо брати участь у Євробаченні. Чому? Тому що це ще одне нагадування про нас, про нашу культуру світу. А всі ці «не на часі», «їхати нема кому» — не підходять. Це як купити квиток, але на зло провіднику піти пішки.



Ми для себе, ми за себе та насамперед за країну маємо їхати та виступати краще за усіх! Зрозуміють або не зрозуміють, осудять чи ні, все одно. Їхати та боротися.



Головна різниця між концертом та конкурсом в тому, що в першому випадку за тебе вже проголосували квитком, а в другому — ти постійно і піснею, і дією маєш всім доводити, що вартий перемоги. Тут все жорстоко, справжня боротьба. 15-30 секунд, максимум хвилина. Не зацікавив? Все. Тому побажаймо @kalush.official успіху. Нам всім потрібні класні новини!", — висловилася Джамала.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією співачки: "Підтримуємо Україну на Євробаченні разом", "Крутий Нацвідбір цього року вийшов, незважаючи на всі проблеми, скандали, перипетії та прикрі моменти", "Джа, ви неймовірна", "Підтримаємо Україну", "Найдостойнішою, все ж була Аліна Паш. Дуже шкода, що вона не буде на Євробаченні. Дуже сподіваюся, що вона піде наступного року на нацвідбір".

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