Відома співачка Настя Каменських записала звернення, в якому висловилася з приводу російської агресії щодо України, зірка закликала зірок приєднатися до боротьби проти агресора.

Настя Каменських повідомила, що на Україну напала Російська Федерація і закликала всіх об'єднатися і виступити проти війни, пише Politeka.net.

Співачка зазначила, що народилася і жила в місті Київ, але зараз його бомблять, як і всю країну, через що гинуть люди.

"Російські громадяни огороджені від інформації, ви перебуваєте в непроглядній пітьмі, тому що вам цього не показують і розповідають, що це все фейк, що це ми все це придумали, але стільки людей просто не може зійти з розуму, збожеволіти і одночасно постити всі ці відео, фото і прохання про допомогу", - заявила артистка.

Настя Каменських закликала виходити на вулиці і не мовчати, і заявити про справжній геноцид в Україні.

"Я дуже прошу російських громадян виходити", - заявила виконавиця.

Дії Путіна артистка назвала його амбіціями.

"Ваші війська теж гинуть! Це ваші діти, це ваші братися, це ваші дядьки, це ваші тата, це ваші батьки... Це страшно! І це по-справжньому відбувається сьогодні", - заявила співачка.

Наприкінці артистка зазначила, що пишається українською армією і своїм народом.

"Тому що, наші хлопці можуть сказати, коли на них нападають: "російські війська, йдіть на **й", - заявила Каменських.

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