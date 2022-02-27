Настя Каменських повідомила, що на Україну напала Російська Федерація і закликала всіх об'єднатися і виступити проти війни, пише Politeka.net.
Співачка зазначила, що народилася і жила в місті Київ, але зараз його бомблять, як і всю країну, через що гинуть люди.
"Російські громадяни огороджені від інформації, ви перебуваєте в непроглядній пітьмі, тому що вам цього не показують і розповідають, що це все фейк, що це ми все це придумали, але стільки людей просто не може зійти з розуму, збожеволіти і одночасно постити всі ці відео, фото і прохання про допомогу", - заявила артистка.
Настя Каменських закликала виходити на вулиці і не мовчати, і заявити про справжній геноцид в Україні.
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"Я дуже прошу російських громадян виходити", - заявила виконавиця.
Дії Путіна артистка назвала його амбіціями.
"Ваші війська теж гинуть! Це ваші діти, це ваші братися, це ваші дядьки, це ваші тата, це ваші батьки... Це страшно! І це по-справжньому відбувається сьогодні", - заявила співачка.
Наприкінці артистка зазначила, що пишається українською армією і своїм народом.
"Тому що, наші хлопці можуть сказати, коли на них нападають: "російські війська, йдіть на **й", - заявила Каменських.
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