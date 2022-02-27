Известная певица Настя Каменских записала обращение, в котором высказалась по поводу российской агрессии в отношении Украины, звезда призвала звезд присоединиться к борьбе против агрессора.

Настя Каменских сообщила, что на Украину напала Российская Федерация и призвала всех объединиться и выступить против войны, пишет Politeka.net.

Певица отметила, что родилась и жила в городе Киев, но сейчас его бомбят, как и всю страну, из-за чего гибнут люди.

"Русские граждане ограждены от информации, вы находитесь в кромешной тьме, потому что вам этого не показывают и рассказывают, что это все фейк, что это мы все это придумали, но столько людей просто не может сойти с ума, помешаться и одновременно постить все эти видео, фото и просьбы о помощи", - заявила артистка.

Настя Каменских призвала выходить на улицы, не молчать, и заявить о настоящем геноциде в Украине.

"Я очень сильно прошу русских граждан выходить", - заявила исполнительница.

Действия Путина артистка назвала его амбициями.

"Ваши войска тоже гибнут! Это ваши дети, это ваши браться, это ваши дяди, это ваши папы, это ваши родители... Это страшно! И это по-настоящему происходит сегодня", - заявила певица.

В конце артистка отметила, что гордится украинской армией и своим народом.

"Потому что, наши ребята могут сказать, когда на них нападают: "Российские войска, идите на **й", - заявила Каменских.

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