Аліна Паш привела в приклад українських студентів, які вийшли на протести в Києві 2013 року.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Аліна Паш звернулася до жителів РФ після нападу на Україну. У своєму Instagram вона опублікувала пост, в якому попросила жителів Росії виходити на вулиці і виступати проти війни в Україні.

Співачка розповіла, що знайомі з Росії, які виходять на мітинги проти війни, біткаються: "У мене немає свободи слова. Що я можу зробити? Нас садять в автозаки".

Аліна Паш навела в приклад українських студентів, які вийшли на протести в Києві 2013 року. Після цього їх побив беркут і посадив в автозаки. Побачивши, таку кричущу несправедливість, на майдан вже вийшли 500 тисяч людей.

Але на цьому історія не закінчилася: беркут почав вбивати людей, які протестували проти тодішньої влади. Після таких жахливих дій українці зрозуміли, що не потерплять таку владу.

Аліна Паш додала, що людей не просто садили в автозаки їх продовжували вбивати: з 30 листопада 2013 року - по 14 квітня 2014 року загинуло приблизно 106 осіб.

"Свобода - це не безкоштовно. Її треба хотіти кожною крапелькою крові. Треба розуміти, що без неї ти ніхто. Поміняйте в своїй голові: "що я можу зробити?" на "Мій голос найважливіший". І виходьте вже над цим перевертнем", - пояснила співачка.

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