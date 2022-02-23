Победа украинской певицы Alina Pash в Нацотборе на "Евровидение-2022" расколола зрителей на два лагеря: кто-то полагал, что незаслуженно, пока другие всеми руками были "за" Алину.

Как бы там ни было, представлять Украину на "Евровидении" после дисквалификации Алины Паш будет рэп-группа KALUSH ORCHESTRA, занявшая второе место в финале Нацотбора.

Портал MUZVAR в Инстаграм опубликовал официальные данные касательно подсчета голосов в Нацотборе на "Евровидение". Согласно протоколам голосования, почти 50% зрителей отдали предпочтение отнюдь не 28-летней Alina Pash, передает Politeka.net.

Так, в зрительском голосовании уверенную победу с сильным отрывом, набрав 49,6% голосов, получила KALUSH ORCHESTRA.

Всего в финале было получено 77 843 голосов за всех финалистов. Разница в зрительских голосах между KALUSH ORCHESTRA и Alina Pash почти вдвое – победительница отбора получила 25,1% поддержки.

Еще один любопытный момент. В общем документе появился столбец под названием "рейтинг", в котором цифры от 1 до 8, кажется, перепутали. Как видно, Alina Pash была не на первом месте, а почему-то на 8-й позиции, а вот Michael Soul на первой.

Украинцы бурно обсуждают результаты:

"Победитель это @alinapash 🔥❤️ и только она должна представлять Украину на Евровидении"; "Вау🔥"; "Зачем это все, если Калуш и так уже все с грязью смешал 😑"; "спасибо за информацию... 77 тысяч с хвостиком проголосовало зрителей. Для многомиллионной страны очень мало"

Напомним, Kalush после увольнения судьи Нацотбора Лодыгина сделал новое жесткое заявление

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