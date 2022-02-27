Алина Паш привела в пример украинских студентов, которые вышли на протесты в Киеве 2013 года.

Как сообщает Politeka.net, певица Алина Паш обратилась к жителям РФ после нападения на Украину. В своем Instagram она опубликовала пост, в котором попросила жителей России выходить на улицы и выступать против войны в Украине.

Певица рассказала, что знакомые из России, которые выходят на митинги против войны, плачутся: "У меня нет свободы слова. Что я могу сделать? Нас сажают в автозаки".

Алина Паш привела в пример украинских студентов, которые вышли на протесты в Киеве 2013 года. После этого их побил беркут и посадил в автозаки. Увидев, такую вопиющую несправедливость, на майдан уже вышли 500 тысяч человек.

Но на этом история не закончилась: беркут начал убивать людей, которые протестовали против тогдашней власти. После таких чудовищных действий украинцы поняли, что не потерпят такую власть.

Алина Паш добавила, что людей не просто сажали в автозаки их продолжали убивать: с 30 ноября 2013 года - по 14 апреля 2014 погибло приблизительно 106 человек.

"Свобода - это не бесплатно. Ее надо хотеть каждой капелькой крови. Надо понимать, что без нее ты никто. Поменяйте в своей голове: "Что я могу сделать?" на "Мой голос самый важный". И выходите уже сверхнуть этого оборотня", - пояснила певица.

Напомним, Алина Паш не на первом месте: выяснилась правда.

Также Politeka сообщала, что Алина Паш призналась, зачем и когда ездила в Крым.

Как Politeka писала, что на Алину Паш, которая не едет на "Евровидение", набросились с новой силой.