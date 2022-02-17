Скандал вокруг певицы Alina Pash, которая победила в Нацотборе на «Евровидение-2022», не утихает.

Как пишет Politeka.net, накануне Алина Паш заявила, что снимает свою кандидатуру с конкурса, и не будет представлять Украину на «Евровидении». Однако скандал вокруг исполнительницы не утихает. В Сети бурно и неоднозначно отреагировали на такое решение.

Более того, организатор нацотбора «Суспільне» выступило с официальным заявлением, согласно которому Алина Паш не едет на конкурс не по собственному желанию, а потому что организатор получил подтверждения недостоверности информации, предоставленной командой певицы о поездке в оккупированный Крым.

Многие украинские звезды, в частности, Надя Дорофеева, Монро, Тарас Цымбалюк, Марта Адамчук, поддержали Алину Паш.

«Алина, вы больше и сильнее этого ветра, сбивающего с ног! Все закончится, а вы останетесь… Добра и сил вам», - написала Елена Кравец.

Вместе с тем не стихают и комментарии другого содержания.

«Это не про политику, а про ложь и фальсификацю документов», «Вот молодец! Сначала нарушила несколько раз закон, потом утонула во лжи, а теперь еще обиделась», «Так надо было сделать еще до Нацотбора», «Взяла и переобулась», - пишут в Сети.

Но некоторые украинцы расстроились из-за другого, они бы хотели, чтобы Алина Паш представила Украину на «Евровидении» со своей песней.

«Только не это. Эта песня должна звучать на Евровидении», "Чтоб так политиков полоскали, а не артистов", «Пожалуйста, примите другое решение. Вы достойны представить Украину с этой песней в Европе!», «Может не надо так кандидатурами швыряться, песня огонь и исполнение», «Прекрасная новость! Мошенники и лжецы не имеют права представлять Украину!», - комментируют ситуацию.

Напомним, причиной скандала вокруг Алины Паш стало посещение ею оккупированного Крыма. При этом певица утверждала, что заехала в Крым с территории материковой Украины через пункт пропуска «Чаплынка». Подтверждением должно было служить письмо от Главного центра обработки специальной информации при Госпогранслужбе.

Однако 16 февраля в Госпогранслужбе сообщили, что их центр не создавал, не визировал, не регистрировал и не отправлял письмо-ответ по поводу Алины Паш, датированный 9 февраля 2022 года.

Напомним, что Alina Pash рассказала, зачем ездила в Крым: "Люди не поняли...".

Как сообщала Politeka, Алина Паш рассказала, откуда взялась фейковая справка от пограничников: "Это сделал...".

Также Politeka писала, что Алине Паш и Калушу после скандала предложили ехать на "Евровидение-2022" вместе.