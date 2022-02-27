На останок Ольга Сумська зауважила, що зараз важко всім українцям і закликала вірити в нашу перемогу над російськими окупантами.

Як передає Politeka.net, українська актриса Ольга Сумська 27 лютого в Instagram написала про смерть матері - 88-річної заслуженої артистки України Ганни Сумської. Пізніше вона записала у своєму сторіз відео, на якому зі сльозами на очах розповіла про свою втрату.

"Слова співчуття, які ви висловлюєте нашій родині... Я повинна була це сказати, адже їх тисячі. Ми втратили найближчу і найдорожчу для нас людину, нашу матусю Анну, яку ви добре знаєте. Нашу Берегиню, акторської родини Сумських. Таке відчуття, що душу витягнули", - розповіла Ольга Сумська, не стримуючи емоцій.

Актриса додала, що під час війни буде дуже важко прорватися і забрати тіло її мами, щоб по-достоїнству поховати.

На останок Ольга Сумська зауважила, що зараз важко всім українцям і закликала вірити в нашу перемогу над російськими окупантами.

"Сподіваюся, що завдяки нашій силі духу і єдності ми будемо триматися, українці", - додала Ольга Сумська.

Нагадаємо, Сумська похвалилася своїм відпочинком з чоловіком Борисюком і донькою.

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