На последок Ольга Сумская заметила, что сейчас трудно всем украинцам и призвала верить в нашу победу над российскими оккупантами.

Как передает Politeka.net, украинская актриса Ольга Сумская 27 февраля в Instagram написала о смерти матери – 88-летней заслуженной артистки Украины Анны Сумской. Позже она записала в своем Сториз видео, на котором со слезами на глазах рассказала о своей потере.

"Слова сочувствия, которые вы высказываете нашей семье... Я должна была это сказать, ведь их тысячи. Мы потеряли самого близкого и дорогого для нас человека, нашу мамочку Анну, которую вы хорошо знаете. Нашу Берегиню, актерской семьи Сумских. Такое чувство, что душу вытянули", - рассказала Ольга Сумская, не сдерживая эмоций.

Актриса добавила, что во время войны будет очень трудно прорваться и забрать тело ее мамы, чтобы по-достоинству похоронить.

На последок Ольга Сумская заметила, что сейчас трудно всем украинцам и призвала верить в нашу победу над российскими оккупантами.

"Надеюсь, что благодаря нашей силе духа и единству мы будем держаться, украинцы", - добавила Ольга Сумская.

Напомним, Сумская похвасталась своим отдыхом с мужем Борисюком и дочкой.

Как сообщала Politeka, 55-летняя Сумская в роскошном платье-вышиванке показала лицо крупным планом.

Также Politeka писала, что Сумская в роскошной вышиванке показала пример, как выглядеть в 55 лет.