Надя Дорофєєва в сльозах звернулася до матерів військових, яких направили воювати з Україною.

Як передає Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва вирішила висловитися з приводу нападу РФ і Білорусії, а також звернулася до матерів військових, що відправляють своїх синів на загибель. Артистка не змогла стримати сліз.

Спочатку Дорофєєва вибачилася за емоції. Записуючи відео з бомбосховища, вона розплакалася.

"Вибачте мене за емоції. По-іншому ці слова не можу вимовити. Будь ласка припиніть поширювати ненависть один до одного . Давайте згадаємо, що ми всі ЛЮДИ. Немає нічого дорожче життів. І не важливо з якої ти країни " - пише Надя.

Дорофєєва попросила білоруських і російських матерів не пускати синів на війну Росії проти України:

"Зараз злочин - не висловлюватися. Всі наші друзі зараз сидять в бомбосховищах, їм дуже страшно. Я благаю. Білоруських матерів і російських матерів не пускати своїх синів воювати у нас в Україні. Нема за що. Зупиніть це будь ласка", - сказала вона.

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Нагадавши, Сумська похвалилася своїм відпочинком з чоловіком Борисюком і донькою.

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