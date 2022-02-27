Як пише Politeka.net, Юрій Ткач є популярним українським гумористом і зіркою "Квартал 95". Україна вже 4-у добу відбивається від російської окупації і у знаменитості вирішили запитати фанати, де він сам знаходиться. Свою красномовну відповідь Юрій дав в Instagram, опублікувавши фотографію.

"Задовбали питанням, де я...???. Я в Києві!!! Зі своєю сім'єю!!! Захищаю рідну землю", - написав зірка.

"Слава Україні", - додав Юрій.

Фанати поставили понад 54 тисячі лайків і написали коментарі:

"Слава Україні", "Героям слава", "Ангела хранителя".

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