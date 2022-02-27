Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з багатим бізнесменом Мохаммадом Захуром, не змогла стримати панічну атаку під час звернення до громадян.

Як пише Politeka.net, зараз Україна бореться з російськими окупантами на своїй землі. Громадяни разом зі Збройними силами вийшли на захист, а популярні артистки намагаються донести в соціальних мережах про трагедію для всього світу. Найбагатша співачка України Камалія, опублікувала у своїх соцмережах слізне звернення.

"Це кінець світу!!!!!!!!!!! Зупиніть війну! Росіяни, не мовчіть!!!!!! Вставайте на захист свободи і миру! Це ж треба бути такими демонами, що навіть не пустити господарів і Конюхів погодувати і напоїти своїх коней?! Стайня це що, стратегічний об'єкт! Навіщо ви її оточили своїми російськими танками? Навіщо ви бомбите і вбиваєте мирне населення? Навіщо відбираєте у нас Землі?!!!» - пише Камалія і ридає в записаному ролику.

Звернення артистки підтримали громадяни:

"Весь народ плаче!!!; Хай буде Мир😭 Ірпінь рідний Тримайся🙏; Камелія Тримайся. Ми переможемо; Тримайтеся, ми з вами🙏 💪 😡; тримайтеся Наш Київ, Буча❤️; Тримайтеся будь ласка!; дякую ви з нами з Україною; ми в шоці з усього; у нас в будинку свекруха сидить без хліба закрита 87 років приїхати не можемо; 😢 😢 Господи, допоможи Україні; Боже дай нам сили! Ми вистоїмо! Все буде Україна!».

Також українська співачка Надя Дорофєєва вирішила висловитися з приводу нападу РФ і Білорусії, а також звернулася до матерів військових, що відправляють своїх синів на загибель. Артистка не змогла стримати сліз.

Спочатку Дорофєєва вибачилася за емоції. Записуючи відео з бомбосховища, вона розплакалася.

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