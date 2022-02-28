Марина Гранкіна у своєму Instagram розповідає, що відбувається в нашій країні через окупацію, пише Politeka.net. Продюсера дивує висловлювання деяких російських знаменитостей, які виступають на підтримку свого президента Путіна.
Марина Гранкіна вирішила помститися пропагандистам в особі співаків Миколи Басова, Олега Газманова і телеведучої Тіни Канделакі, і виставила їх номери телефонів в сторіс свого Instagram.
"Спробуємо переконати? Їх реальні номери", - написала вона.
Зазначимо, раніше Басков написав в Instagram, що "операція Росії повністю відповідає міжнародному праву" – і послався на документи ООН і право на "колективну самооборону".
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Канделакі ж ще й атакувала своїх співвітчизників: назвала зрадниками тих, хто виступив проти нападу на Україну, і дорікнула тих, кому соромно за Росію.
Олег Газманов висловив захоплення російськими військовими, які вбивають людей і бомблять Україну.
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