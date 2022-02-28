Продюсер "Орла і Решки" Марина Гранкіна веде боротьбу проти російської пропаганди, в якій стверджується, що Росія не починала війну в Україні.

Марина Гранкіна у своєму Instagram розповідає, що відбувається в нашій країні через окупацію, пише Politeka.net. Продюсера дивує висловлювання деяких російських знаменитостей, які виступають на підтримку свого президента Путіна.

Марина Гранкіна вирішила помститися пропагандистам в особі співаків Миколи Басова, Олега Газманова і телеведучої Тіни Канделакі, і виставила їх номери телефонів в сторіс свого Instagram.

"Спробуємо переконати? Їх реальні номери", - написала вона.

Зазначимо, раніше Басков написав в Instagram, що "операція Росії повністю відповідає міжнародному праву" – і послався на документи ООН і право на "колективну самооборону".

Канделакі ж ще й атакувала своїх співвітчизників: назвала зрадниками тих, хто виступив проти нападу на Україну, і дорікнула тих, кому соромно за Росію.

Олег Газманов висловив захоплення російськими військовими, які вбивають людей і бомблять Україну.

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