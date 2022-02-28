Відома українська актриса Ольга Сумська 27 лютого повідомила про велике горе в сім'ї - померла її мама, пізніше зірка повідомила, що не може забрати її тіло.

Ольга Сумська у своєму Фейсбук звернулася до українців за допомогою, пише Politeka.net. За словами актриси, через обстріли в центрі її сім'я не може дістатися в будинок її матері на вул.Ломоносова, щоб перевезти тіло в морг.

"Серед моїх друзів є лікарі‼️‼️‼️ ... 🆏 🆘 🆘 Потрібна допомога... чи є хтось із персоналу 10 поліклініки на Голосіївській площі? Це недалеко від будинку нашої мами на Ломоносова. Ми не можемо зараз дістатися з центру, тому що йдуть обстріли... 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", - написала артистка.

Пізніше Ольга Сумська написала, що забрати тіло матері вдалося, але тепер вона розмірковує над тим, як пересуватися містом, щоб поховати.

"Спасибі вам, мої дорогі, за щирі співчуття! Матусі вдалося доставити в морг! Та тепер питання, як пересуватися по місту, щоб поховати?",- йдеться в пості.

У коментарях актрису підтримали: "Оленька, дорога, прийми мої найглибші співчуття ... непоправна втрата ... та ще в такий страшний час ... світла пам'ять твоєї прекрасної матусі і Царство Небесне...", " Господи, допоможи цим чудовим людям зробити все по-людськи! Висловлюю найщиріші співчуття Олечка, Вам! Тримайтеся!",- написали користувачі Мережі.

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