Известная украинская актриса Ольга Сумская 27 февраля сообщила о большом горе в семье - умерла ее мама, позже звезда сообщила, что не может забрать ее тело.

Ольга Сумская в своем Фейсбук обратилась к украинцам за помощью, пишет Politeka.net. По словам актрисы, из-за обстрелов в центре ее семья не может добраться в дом ее матери на ул. Ломоносова, чтобы перевезти тело в морг.

"Среди моих друзей есть ВРАЧИ‼️‼️‼️… 🆏🆘🆘 Нужна помощь… Есть ли кто-то из персонала 10 поликлиники на Голосеевской площади? Это недалеко от дома нашей мамы на Ломоносова. Мы не можем сейчас добраться из центра, потому что идут обстрелы… 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", - написала артистка.

Позже Ольга Сумская написала, что забрать тело матери удалось, но теперь она размышляет над тем, как передвигаться по городу, чтобы похоронить.

"Спасибо вам, мои дорогие, за искренние соболезнования! Мамочке удалось доставить в морг! Да теперь вопрос, как передвигаться по городу, чтобы похоронить?", - говорится в посте.

В комментариях актрису поддержали: "Оленька, дорогая, прими мои самые глубочайшие соболезнования… Невосполнимая потеря… Да еще в такое страшное время… Светлая память твоей прекрасной мамочке и Царствие небесное…", "Господи, помоги этим замечательным людям сделать все по-человечески! Выражаю самые искренние соболезнования Олечка, Вам! Держитесь!", - написали пользователи Сети.

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