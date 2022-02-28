Відома українська співачка Оля Полякова розповіла, що їм довелося покинути будинок через бомбардування з боку російського агресора в Києві - про це артистка розповіла в своєму Instagram.

Оля Полякова звернулася до своїх підписників, у зв'язку з військовими діями в Україні, повідомляє Politeka.net.

За словами артистки, їй довелося тікати з Києва, який зараз обстрілюють.

"Ви мені частину пишіть під моїми останніми відео: "Могла б хоч нафарбуватися. Що Ви там всі такі замучені?". Ну, знаєте що - у нас нічим фарбуватися, тому що нам довелося покинути свій будинок і відвезти дітей подалі від бомбардувань, подалі від війни, від Києва, але ми в Україні. Нас прихистили абсолютно до цього незнайомі люди, дали нам свій будинок, дали нам тепло, піклуються про нас. Я знаю, що таке відбувається по всій країні, люди об'єдналися і допомагають один одному, величезне цим людям спасибі", - заявила артистка.

Зірка заявила, що пишатися українським народом і армією.

"Ми обов'язково вистоїмо! А ще ми добрі і допомагаємо один одному, тому що, ми - справжня нація! І зовсім не важливо, як ми виглядаємо, а важливо, що на нас напала Російська Федерація, що нас бомблять, нас вбивають, але ми вистоїмо! Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!",- заявила співачка.

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