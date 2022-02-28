Известная украинская певица Оля Полякова рассказала, что им пришлось покинуть дом из-за бомбардировки со стороны российского агрессора в Киеве - об этом артистка рассказала в своем Инстаграм.

Оля Полякова обратилась к своим подписчикам, в связи с военными действиями в Украине, сообщает Politeka.net.

По словам артистки, ей пришлось бежать из Киева, который сейчас обстреливают.

"Вы мне часть пишите под моими последними видео: "Могла бы хоть накраситься. Что вы там все такие замученные?". Ну, знаете что - у нас нечем краситься, потому что нам пришлось покинуть свой дом и увезти детей подальше от бомбежек, подальше от войны, от Киева, но мы в Украине. Нас приютили совершенно до этого незнакомые люди, дали нам свой дом, дали нам тепло, заботятся о нас. Я знаю, что такое происходит по всей стране, люди объединились и помогают друг другу, огромное этим людям спасибо", - заявила артистка.

Звезда заявила, что гордиться украинским народом и армией.

"Мы обязательно выстоим! А еще мы добрые и помогаем друг другу, потому что, мы - настоящая нация! И совершенно не важно, как мы выглядим, а важно, что на нас напала Российская Федерация, что нас бомбят, нас убивают, но мы выстоим! Мы обязательно победим! Слава Украине!", - заявила певица.

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