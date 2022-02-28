Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча і зірка "Нового каналу" Леся Нікітюк висловилася про напружену ситуацію в Україні. Спочатку артистка написала, що Путін почав війну з її країною і попросила аудиторію, яка проживає в РФ, розповісти всім, що Україна під обстрілом і не залишилося місця, де не знали б про бойові дії.

"Громадяни РФ, ви пишете в коментарях, що ви щось розумієте, але зробити нічого не можете, боїтеся вийти на вулицю, боїтеся протестів, тому що вас закриють. Хлопці, вас вже закрили!» - висловитися Никитюк, не ховаючи змучене обличчя і сльози.

Зазначимо, кожна зірка в Instagram, телеграм і публічно хоче донести до громадян РФ: на країну напали, окупували і вбивають мирних громадян. Це не удавання або жарт, не фейк. Це реальні події кожного дня в Україні з 24-го числа раннього ранку.

Раньше Олексій Потапенко (Потап) - популярний український артист. Зірка вирішив підбадьорити українців, записавши казку про Путіна і Лукашенка. Хоч вона була з лайками, українці оцінили творчість артиста.

"Ось така фігня, хлопці", - написав Потап.

Зарицька з KAZKA, Леся Нікітюк, Алан Бадоєв та інші фанати подивилися ролик сотні тисяч разів і написали коментарі:

"Потап, це найкраща казка на ніч", "ось і казочці скоро кінець, а хто слухав молодець, СЛАВА Україні", "Тримайтеся рідненькі, ми любимо вас".

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