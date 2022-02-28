Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая и звезда "Нового канала" Леся Никитюк высказалась о напряженной ситуации в Украине. Сначала артистка написала, что Путин начал войну с ее страной и попросила аудиторию, проживающую в РФ, рассказать всем, что Украина под обстрелом и не осталось места, где не знали бы о боевых действиях.
«Граждане РФ, вы пишете в комментариях, что вы что-то понимаете, но сделать ничего не можете, боитесь выйти на улицу, боитесь протестов, потому что вас закроют. Ребята, вас уже закрыли!» - высказалась Никитюк, не пряча измученное лицо и слезы.
Отметим, каждая звезда в Инстаграм, телеграмм и публично хочет донести до граждан РФ: на страну напали, оккупировали и убивают мирных граждан. Это не притворство или шутка, не фейк. Это реальные события каждого дня в Украине с 24-го числа раннего утра.
Ранее Алексей Потапенко (Потап) - популярный украинский артист. Звезда решил подбодрить украинцев, записав сказку о Путине и Лукашенко. Хоть она была с ругательствами, украинцы оценили творчество артиста.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Восстание началось во временно оккупированном Бердянске, кадры до мурашек: "Русские, уходите!"
Зеленский записал новое обращение к народу перед переговорами с Россией: «Когда я шел в президенты…»
Зеленский назвал период, который станет решающим для Украины: "Следующие 24 часа..."
Переговоры Украины и России на границе с Беларусью: стало известно, почему они затягиваются
"Вот такая фигня, ребята", - написал Потап.
Зарицкая из KAZKA, Леся Никитюк, Алан Бадоев и другие фанаты посмотрели ролик сотни тысяч раз и написали комментарии:
"Потап, это лучшая сказка на ночь", "Вот и сказочке скоро конец, а кто слушал молодец, СЛАВА УКРАИНЕ", "Держитесь родненькие, мы любим вас".
Напомним, Усик, едва сдерживая слезы, записал мощное обращение
А еще Politeka писала, что Турция блокировала вход в Черное море для российских кораблей
Также Politeka сообщала, что Дженнифер Энистон поддержала украинцев, поделившись трогательным кадром