Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая и звезда "Нового канала" Леся Никитюк высказалась о напряженной ситуации в Украине. Сначала артистка написала, что Путин начал войну с ее страной и попросила аудиторию, проживающую в РФ, рассказать всем, что Украина под обстрелом и не осталось места, где не знали бы о боевых действиях.

«Граждане РФ, вы пишете в комментариях, что вы что-то понимаете, но сделать ничего не можете, боитесь выйти на улицу, боитесь протестов, потому что вас закроют. Ребята, вас уже закрыли!» - высказалась Никитюк, не пряча измученное лицо и слезы.

Отметим, каждая звезда в Инстаграм, телеграмм и публично хочет донести до граждан РФ: на страну напали, оккупировали и убивают мирных граждан. Это не притворство или шутка, не фейк. Это реальные события каждого дня в Украине с 24-го числа раннего утра.

Ранее Алексей Потапенко (Потап) - популярный украинский артист. Звезда решил подбодрить украинцев, записав сказку о Путине и Лукашенко. Хоть она была с ругательствами, украинцы оценили творчество артиста.

"Вот такая фигня, ребята", - написал Потап.

Зарицкая из KAZKA, Леся Никитюк, Алан Бадоев и другие фанаты посмотрели ролик сотни тысяч раз и написали комментарии:

"Потап, это лучшая сказка на ночь", "Вот и сказочке скоро конец, а кто слушал молодец, СЛАВА УКРАИНЕ", "Держитесь родненькие, мы любим вас".

Напомним, Усик, едва сдерживая слезы, записал мощное обращение

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