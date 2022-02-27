Как пишет Politeka.net, чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик разместил видеообращение на своей странице в соцсети. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«Дорогий народе України, я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший в світі народ. Я дуже горжуся, що я українець. Я хочу вам сказати: "Дякую, ви - сила!"» – подчеркнул боксер.

Также Александр Усик обратился к оккупантам.

"А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы воюете с народом. Это наша земля. Мы здесь дома. И не мы к вам пришли. Нас не надо освобождать. Мы сами себя освободим", - заявил боксер.

Отметим, сразу после полномасштабного вторжения России на украинскую территорию Александр Усик вернулся в родную страну. Боксер находился в Великобритании, чтобы согласовать детали по реваншу с Энтони Джошуа.

Напомним, пограничники РФ решили "покошмарить" Усика: "Куда вы едете?"

Как сообщала Politeka, грузинский балкер отказался заправлять судно РФ: «Русский корабль, иди...»

Также Politeka писала, что чемпион Ломаченко примкнул к рядам терробороны: «Будьте спокойны, все будет хорошо»