Как пишет Politeka.net, чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик разместил видеообращение на своей странице в соцсети. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
«Дорогий народе України, я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший в світі народ. Я дуже горжуся, що я українець. Я хочу вам сказати: "Дякую, ви - сила!"» – подчеркнул боксер.
Также Александр Усик обратился к оккупантам.
"А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы воюете с народом. Это наша земля. Мы здесь дома. И не мы к вам пришли. Нас не надо освобождать. Мы сами себя освободим", - заявил боксер.
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Отметим, сразу после полномасштабного вторжения России на украинскую территорию Александр Усик вернулся в родную страну. Боксер находился в Великобритании, чтобы согласовать детали по реваншу с Энтони Джошуа.
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