Українська співачка Тіна Кароль висловилася проти війни, не підбираючи виразів - своє фото зірка розмістила в сторіс Instagram і застерегла агресора.

Тіна Кароль після початку війни в Україні твердо відстоює свою позицію, повідомляє Politeka.net. Раніше артистка в сльозах звернулася до народу і висловила слова підтримки.

"Ми вистоїмо, ми сміливі, але ми будемо відкриті! Я хочу звернутися до всіх, хто чує. Росіяни, такого не повинно бути!",- завила артистка тоді.

28 лютого Тіна Кароль висловилася про те, що відбувається в Києві, опублікувавши кадр з відео, на якому показано вибух після попадання балістичною ракетою Іскандер по Києву.

"Ти син диявола / даремно народжене дитя. Виродок / ти чертило / ти мерзота / Я спопелю тебе / Стережися х**ло", - написала артистка.

Зазначимо, обстріли Києва і Харкова почалися відразу після переговорів української та російської делегацій.

"Черговий злочин путінського режиму. Удар балістичною ракетою Іскандер по Києву. Точне місце і жертви встановлюються", - написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Телеграм-каналі.

Мережу вразили кадри події.

Нагадавши, окупанти зазнали важкого удару і вдалися до крайнощів

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