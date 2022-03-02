Ольга Сумська розповіла, як домоглася поховання матері після її раптової смерті.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська вирішила розповісти, як пройшло прощання з її мамою. Як відомо, раніше артистка розповіла, що через обстріли в центрі її сім'я не може дістатися в будинок її матері на вул.Ломоносова, щоб перевезти тіло в морг.

Пізніше Ольга Сумська написала, що забрати тіло матері вдалося, якийсь час вона розмірковувала над тим, як пересуватися містом, щоб поховати.

"Встигли поховати рідненьку. Спасибі, Господи!» - пише Ольга Сумська під кадрами з місцем поховання її мами.

Відзначимо, українська актриса Ольга Сумська 27 лютого в Instagram написала про смерть матері-88-річної заслуженої артистки України Ганни Сумської. Пізніше вона записала у своєму сторіз відео, на якому зі сльозами на очах розповіла про свою втрату.

Раніше український співак і танцюрист Дмитро Монатік звернувся до росіян і білорусів із закликом допомогти зупинити війну.

Співак підкреслив, що багато днів українці намагаються достукатися до білорусів і росіян. Багато з них просто роблять вигляд, що не чують, а інші і зовсім не вірять.

"Але, як можна не вірити, коли ці вибухи, які зараз відбуваються в Україні, вони такі гучні, що їх чує весь світ", – сказав Дмитро Монатік.

Нагадавши, російські актори з "Дизель шоу" відреагували на атаку армії РФ.

Як повідомляла Politeka, Пол Маккартні підтримав Україну в боротьбі з російськими окупантами.

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