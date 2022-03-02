Как передает Politeka.net, Ольга Сумская решила рассказать, как прошло прощание с ее мамой. Как известно, ранее артистка рассказала, что из-за обстрелов в центре ее семья не может добраться в дом ее матери на ул. Ломоносова, чтобы перевезти тело в морг.
Позже Ольга Сумская написала, что забрать тело матери удалось, какое-то время она размышляла над тем, как передвигаться по городу, чтобы похоронить.
«Успели похоронить родненькую. Спасибо, Господи!» - пишет Ольга Сумская под кадрами с местом захоронения ее мамы.
Отметим, украинская актриса Ольга Сумская 27 февраля в Instagram написала о смерти матери – 88-летней заслуженной артистки Украины Анны Сумской. Позже она записала в своем Сториз видео, на котором со слезами на глазах рассказала о своей потере.
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Ранее украинский певец и танцор Дмитрий Монатик обратился к россиянам и белорусам с призывом помочь остановить войну.
Певец подчеркнул, что много дней украинцы пытаются достучаться к белорусам и россиянам. Многие из них просто делают вид, что не слышат, а другие и вовсе не верят.
"Но, как можно не верить, когда эти взрывы, которые сейчас происходят в Украине, они такие громкие, что их слышит весь мир", – сказал Дмитрий Монатик.
Напомним, российские актеры из "Дизель шоу" отреагировали на атаку армии РФ.
Как сообщала Politeka, Пол Маккартни поддержал Украину в борьбе с российскими оккупантами.
Также Politeka писала, Роберт Де Ниро поддержал Украину и выступил с призывом.