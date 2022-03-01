Вторжение России в Украину поразило весь цивилизированный мир. Все больше знаменитостей и деятелей становятся на сторону Украины и порицают РФ из-за вторжения.

Известный американский актер Роберт Де Ниро выступил в Кембриджском университете перед студентами и также высказался о войне, сообщает BBC News.

Актер обратился к аудитории с призывом не молчать о военном вторжении России на територрию мирного государства, которое никогда и никого не трогало.

"Если у вас есть голос и вы видите, что происходит, вы имеете полное право что-то сказать об этом. Вы должны. Не молчите. Вы должны. Вы видите, что сейчас происходит в Украине, вы должны встать и сказать: "Так нельзя, это неправильно". Это так просто. Дело даже не в демократии, а в правильности и неправильности — в правде. Мы должны, что-то сделать", — сказал Де Ниро.

Также актер отметил, что не знает, сработают ли санкции, введенные против России. По его словам, самое ужасное, что существует ядерное оружие, которым угрожают и, которое никого не оставит рядом.

Напомним, Украина создает международный легион: тысячи иностранцев готовы уничтожить российскую армию.

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